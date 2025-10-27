DSÖ, Sudan'daki Çatışmalar ve Suudi Hastanesi'ne Saldırı İçin Uyarıda Bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de kısmen işlevsel olan Suudi Hastanesi'nin hedef alındığını bildirerek, Sudan'da devam eden çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Faşir'de kısmen işleyen tek hastane olan Suudi Hastanesi'nin dün tekrar saldırıya uğradığını belirten Ghebreyesus, "1 hemşirenin hayatını kaybettiği ve 3 sağlık çalışanının da yaralandığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, haberleşme kesintisi yaşandığını ve hastane ile çevresinde daha fazla gelişme olup olmadığını doğrulayamadıklarını belirterek, Sudan'da devam eden çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık personeli ile hastaların korunmasını ve sağlık yardımı ulaştırmak için insani yardımların Sudan'a ulaştırılmasını talep eden Ghebreyesus, ateşkes çağrısını da yineledi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, dün, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etmişti. Ordudan henüz açıklama yapılmadı.