Haberler

DSÖ, Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da süregelen çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam ettiğini ve insanların acil sağlık hizmetlerine erişiminin engellendiğini vurguladı. DSÖ, 198 saldırıyı doğruladığını belirtirken, bu saldırılarda çok sayıda sağlık çalışanı ve hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların sürdüğünü, insanların acil olarak ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişimin engellendiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Sudan'da yaşananlara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar devam ediyor ve insanların acilen ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişim engelleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Batı Kordofan eyaletinde bulunan El-Nuhud Hastanesinin büyük kısmının işgal altında olduğunu ve halkın yeterli tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını belirtti.

Ghebreyesus, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF), bir sağlık çalışanının öldürülmesinin ardından Darfur eyaletindeki Zalingei Hastanesinde bulunan personelini geri çektiğini duyurduğunu hatırlattı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana DSÖ'nün, sağlık hizmetlerine yönelik 198 saldırıyı doğruladığını belirten Ghebreyesus, "Bu saldırılarda 1735 sağlık çalışanı ve hasta hayatını kaybetti, 438 kişi yaralandı. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, çatışmanın tüm taraflarına, hastaların, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunmasını sağlama çağrısı yaptı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı

Çaldığı bileziklerle hiç beklemediği bir yerde yakalandı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.