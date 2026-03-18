DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, bölge genelinde insanların sağlığını etkilemeye devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Orta Doğu'daki çatışmaların sağlık hizmetleri üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Bölgedeki sivil kayıplar ve yerinden edilmelerin artırdığı sağlık riskleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İran'da 1400'den fazla, Lübnan'da yaklaşık 900 ve İsrail'de 15 sivilin hayatını kaybettiğini, üç ülkede binlerce kişinin yaralandığını söyleyen Ghebreyesus, İran'da yaklaşık 3,2 milyon ve Lübnan'da yaklaşık 600 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, sağlık risklerini hızla artırma potansiyeline sahip aşırı kalabalık barınaklarda çok sayıda insanın yaşadığını belirterek, "Orta Doğu'daki çatışma, bölge genelinde insanların sağlığını etkilemeye devam ediyor." diye konuştu.

Irak'ta özellikle çatışmalardan ve şiddetli gösterilerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri üzerindeki baskının arttığına işaret eden Ghebreyesus, aynı zamanda 100 binden fazla kişinin Lübnan'dan Suriye'ye giriş yaptığını söyledi.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların en endişe verici gelişmelerden biri olduğuna vurgu yaparak, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

Hava sahası kapanmaları ve deniz taşımacılığındaki yoğunluğun DSÖ'nün Dubai'deki tedarik merkezine ulaşan malzeme miktarını azalttığına dikkati çeken Ghebreyesus, acil durum planlarını devreye aldıklarını ve merkezin yeniden tedariki için alternatif giriş noktaları belirlediklerini ifade etti.

Ghebreyesus, kritik acil durumlara malzeme ulaştırmak için charter uçuş seçeneğini değerlendirdiklerini ve teslimat süresi uzasa da operasyonların devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
