Üye Girişi
Haberler

DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi

DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, Japonya'da geliştirilen 'LC16m8 aşısını' M çiçeği virüsüne karşı acil kullanım için onayladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, aşıyı 'özellikle çocuklar için hayati bir adım' olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar vaka sayısının 40 bini aştığı, 1200 kişinin de hayatını kaybettiği 'Maymun çiçeği' virüsü olarak bilinen Mpox virüsüne karşı Japonya'daki KM Biologics tarafından geliştirilen ve üretilen "LC16m8 aşısını" acil kullanım için onayladığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, karara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısını" acil kullanım listesine eklediğini belirterek, bunun salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listelenen ilk aşı olduğunu kaydetti.

"HAYATİ BİR ADIM"

"Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, son iki ayda, salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli tüm M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu hatırlattı. Ghebreyesus, "Bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısı 40 bini aştı ve 1200 ölüm bildirildi. Burundi ve Uganda'daki salgınlar da genişliyor. 22 Kasım Cuma günü epidemiyolojik durumu ve devam eden müdahaleyi incelemek üzere Mpox Acil Durum Komitesini yeniden toplayacağım." ifadelerini kullandı.

DSÖ, 13 Eylül'de M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" olduğunu duyurmuştu. DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

 İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntülerine ulaşıldı

İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

Saldırganın iş yeri taşlandı
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

3 vekilden ortak açıklama: Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 21-22 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Kepez, Serik, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Sincan, Çankaya, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Onur Günay neden öldü? Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hasta mıydı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Ödemiş, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Osmangazi, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Yemen'de batırılan gemi kimin, Husiler Türk gemisini neden batırdı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.