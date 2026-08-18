KDC'de Ebola: Vaka sayısı 5 bini, ölü sayısı 2 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Bundibugyo virüsüne karşı müdahaleyi yöneten ekibinin başında bulunan Thierno Balde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınında vaka sayısının 5 bini, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.

Balde, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına KDC'den çevrim içi katılarak yakın tarihin en hızlı büyüyen Ebola salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KDC'nin 6 eyaletinde 2 gün önce vaka sayısı 5 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bini aştı." diyen Balde, salgının coğrafi yayılımının, hastalar başta olmak üzere insanların halihazırda etkilenmiş bölgeler ile komşu bölgeler arasında kontrolsüz hareketten kaynaklandığını söyledi.

KDC Sağlık Bakanlığı ve ortaklarının salgında etkilenen tüm bölgelere müdahalede sınırlı operasyonel kapasitesinin olduğuna işaret eden Balde, "Bu zorluklara rağmen ve Sağlık Bakanlığının liderliğinde bulaşma seviyesiyle aynı hızda ve aynı ölçekte çalışmak üzere müdahaleyi artırıyoruz. Müdahaleyi merkezden uzaklaştırıyor ve topluluklara daha yakın hale getiriyoruz, böylece bu krize birlikte yanıt veriyoruz." dedi.

Balde, gözetim kapasitelerini artırdıklarına işaret ederek, DSÖ'nün desteğiyle 100 epidemiyolog daha görevlendirmeyi ve binden fazla toplum sağlığı çalışanını seferber etmeyi hedeflediklerini, bunun da halihazırda müdahalede çalışanlara ek bir güç sağlayacağını vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (IFRC) ile çalışarak salgından etkilenen tüm sağlık bölgelerinde güvenli ve saygın defin kapasitesini en az 2 katına çıkarmayı planladıklarına değinen Balde, "Ortaklarımızla birlikte yatak kapasitemizi de hızla artırıyoruz. Müdahalenin başlangıcında birkaç olan mevcut yatak sayısını bugün 1300'ün üzerine çıkardık ve yüzlerce yatak daha yapım aşamasında. İlerleyen aylarda kapasiteyi 3 bin yatağa çıkarmayı ve hastalara destek olması gereken üç sağlık ve bakım çalışanını eğitmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Balde, tüm bu çabalara rağmen henüz gereken hızda çalışamadıklarını, erişim ve toplum kabulü açısından zorluklarla karşılaşmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA