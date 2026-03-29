DSÖ: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında bir sağlık görevlisi daha hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda bir sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ghebreyesus, sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sonucu bir sağlık görevlisinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde genişleyen saldırılarının bugün bir sağlık çalışanının daha ölümüne yol açtığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Bint Cubeyl'de bir ambulansa düzenlenen saldırıda bir sağlık görevlisi öldü. Aynı şehirdeki bir tıbbi depo da saldırıda tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bugünkü saldırılardan önce, 2 Mart'tan bu yana 51 Lübnanlı sağlık çalışanının öldürüldüğünü doğruladığını belirterek, bunlardan 9'unun İsrail'in dünkü saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Bu durum normalleşmemeli. Sağlık çalışanları uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor ve hedef alınmamalı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunun da altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Direksiyon sınavından kaldı, babası ile birlikte dehşet saçtı

Direksiyon sınavı biter bitmez babası ile birlikte dehşet saçtı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli futbolculara prim sürprizi

Millilere bayram ettirecek