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DSÖ Genel Direktörü, Yemen'de son tırmanışta yaklaşık 1000 kişinin öldüğünü açıkladı

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Yemen'de son tırmanıştan bu yana kolera ve kızamık salgınlarının etkisiyle yaklaşık 1000 kişinin öldüğünü, 198 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. DSÖ'nün acil finansman ihtiyacı 9 milyon dolardan 31 milyon dolara yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yemen'de artan çatışmaların yıkıcı sonuçlara yol açtığını bildirerek çatışmalardaki son tırmanıştan bu yana kolera ve kızamık salgınlarının da etkisiyle yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 200'den fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık 198 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Ghebreyesus, ordu ile Husiler arasında çatışmaların sürdüğü Yemen'deki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Yemen'de artan çatışmaların yıkıcı sonuçlara yol açtığına işaret eden Ghebreyesus, "Çatışmalardaki son tırmanıştan bu yana kolera ve kızamık salgınlarının da etkisiyle yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 200'den fazla kişi yaralandı ve neredeyse 198 bin kişi yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, artan ihtiyaçları karşılayabilmek için DSÖ'nün acil finansman ihtiyacının 3 kattan fazla artarak 9 milyon dolardan 31 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Bağışçıları acilen harekete geçmeye çağıran Ghebreyesus, "İnsanların hayatı, insani yardımlara ve sağlık yardımlarına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

Kaynak: AA
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