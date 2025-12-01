Haberler

DSÖ Genel Direktörü: Obezite, Çağımızın En Ciddi Halk Sağlığı Sorunlarından Biri

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obezite ile yaşadığını ve bu sayının 2030'a kadar iki katına çıkabileceğini belirtti. Ayrıca, Kongo'daki Ebola salgınının sona erdiğini ve Asya'daki sel felaketi ile ilgili endişelerini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola virüsü salgınının sona erdiğini söyleyen Ghebreyesus, KDC hükümeti ve halkını tebrik etti.

Ghebreyesus, KDC'de Ebola salgının eylülde ilan edildiğini hatırlatarak, hastalık nedeniyle 45 ölümün yaşandığını kaydetti.

Asya'da yaşanan sellerin Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'da yıkıma yol açtığına işaret eden Ghebreyesus, bölgedeki diğer ülkelerin de risk altında olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Endonezya'da 400'den fazla, Tayland'da 160, Vietnam'da 90 ve Sri Lanka'da 300 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp. Seller, toprak kaymalarına, kritik altyapıda büyük hasara, yerinden edilmelere ve temel hizmetler ile geçim kaynaklarında ciddi aksamalara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün hızlı müdahale ekipleri ve kritik malzemeler konuşlandırdığının altını çizen Ghebreyesus, afetten etkilenen topluluklar için temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini desteklediklerini vurguladı.

"Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri"

Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktaran Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı. Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1'i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1'lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır." dedi.

Obezite krizini yalnızca ilaçların çözmeyeceğine vurgu yapan Ghebreyesus, obezitenin, kapsamlı ve yaşam boyu bakım gerektiren karmaşık bir hastalık olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, obezitenin birçok sosyal, ticari ve çevresel belirleyicisi olduğuna ve mücadele için birçok alanda çaba gerektiğini bu nedenle yayımladıkları kılavuzdaki terapilerin entegrasyonla ilgili olduğunu kaydetti.

Kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Birincisi, güçlü politikalarla daha sağlıklı ortamlar oluşturmak. İkincisi, tarama ve erken müdahale yoluyla yüksek risk altındaki bireyleri korumak. Üçüncüsü ise obeziteyle yaşayanlar için yaşam boyu, kişi merkezli bakıma erişimi sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
