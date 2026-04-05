DSÖ, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırıdan endişe duyduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen saldırının sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun nesiller boyu sürecek sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıdan derin endişe duyduğunu belirttiği paylaşımını alıntıladı.

Yaptığı paylaşımda UAEA'nın, İran'daki nükleer tesislerin güvenliği konusundaki endişesine katıldığını belirten Ghebreyesus, "Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ni içeren son saldırı, bir saldırının nükleer bir kazaya yol açabileceğini ve bunun da nesiller boyu sürecek sağlık etkilerine neden olabileceğini acı bir şekilde hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği İran'da riskler ve tehditlerin daha da arttığına dikkati çekti.

Bölgede gerilimi azaltmanın zamanı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali dün hedef alınmıştı

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 4 Nisan sabahında ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
