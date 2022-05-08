DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ukrayna'da
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Ukrayna Medya Merkezinde, Ukrayna'nın sağlık sektörü; Savaş sırasında Ukrayna'ya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteği başlığı altında basın toplantısı düzenlendi.
Ukrayna Medya Merkezinde, Ukrayna'nın sağlık sektörü; Savaş sırasında Ukrayna'ya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteği başlığı altında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da katıldı.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel