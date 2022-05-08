DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ukrayna'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ukrayna'da

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna Medya Merkezinde, Ukrayna'nın sağlık sektörü; Savaş sırasında Ukrayna'ya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteği başlığı altında basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna Medya Merkezinde, Ukrayna'nın sağlık sektörü; Savaş sırasında Ukrayna'ya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteği başlığı altında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da katıldı.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna, Savaş, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title