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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Amhara ve Tigray'da saldırıları endişe verici buldu

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Amhara ve Tigray'da sivillere yönelik saldırı haberlerini endişe verici buldu. Jaari kampında yeni doğmuş bebek dahil çocukların, Rama'da yiyecek almaya çalışanların öldüğünü ve İHA saldırılarıyla sivil kayıpların sıklaştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın Amhara ve Tigray bölgelerinde sivillere yönelik saldırı haberlerinin son derece endişe verici olduğunu belirterek, ülke genelinde insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile sivil kayıpların sıklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Etiyopya'nın Amhara ve Tigray bölgelerinde sivillere yönelik saldırı haberleri son derece endişe verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Amhara'daki Jaari sığınmacı kampında hayatını kaybedenler arasında yeni doğmuş bir bebek dahil çocukların bulunduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, Tigray bölgesinin Rama kentinde düzenlenen saldırıda ise yiyecek temin etmeye çalışan birçok kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek "Bunlar yaşanan son olaylar olsa da Etiyopya genelinde insansız hava aracı saldırıları ve sivil kayıplar ne yazık ki sıklaşan bir durum haline geldi." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki şiddetin, halihazırda kırılgan sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğine işaret eden Ghebreyesus, hastanelerin sağlık personeli, ilaç ve ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Sağlık hizmetlerine erişimini kaybeden insanların sayısının artması muhtemel"

Ambulans hizmetlerinin de ciddi ölçüde kısıtlı olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, güvenlik sorunlarının, hayat kurtarıcı tıbbi malzemelerin bazı bölgelere ulaştırılmasını engellediğini bildirdi.

Ghebreyesus, "DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) ortakları, etkilenen tüm bölgelere acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Çatışmalar devam ettikçe anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile çeşitli hastalıkların tedavisi dahil temel sağlık hizmetlerine erişimini kaybeden insanların sayısının artması muhtemel." uyarısında bulundu.

Sivillerin korunmasının yanı sıra sağlık çalışanları ile insani yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "En cesur olanlar barışı seçer. En iyi ilaç barıştır." görüşünü paylaştı.

Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) de bulunduğu silahlı gruplar arasında eylül sonunda şiddetlenen çatışmalar, 2022'de varılan barış anlaşmasını tehlikeye atmıştı. Federal güçler, çatışmalar sonrası Tigray, Afar ve Amhara'daki birçok noktada kontrolü sağlamıştı. Geçen hafta ise bazı sivil yerleşim yerlerine dron saldırıları düzenlendiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği basına yansımıştı.

Kaynak: AA
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