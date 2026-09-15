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DSÖ, Gazze'de yakıt tedarikini sürdürmeye yönelik çabaları destekleyeceklerini bildirdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de yakıt tedarikini sürdürmeye yönelik diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının çabalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de yakıt tedarikini sürdürmeye yönelik diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının çabalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Lindmeier, AA muhabirinin "Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı DSÖ'nün fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastaneye ve sağlık merkezine yakıt tedarikini durduracağını açıkladı. Bunu doğruluyor musunuz? Eğer tedarik durursa bu hastaneler nasıl hizmet verebilecek?" sorusunu yazılı yanıtladı.

DSÖ'nün, BM ile koordinasyon içinde temel sağlık hizmetlerinin devamlılığı için gerekli yakıt tedarikini sağladığını belirten Lindmeier, "DSÖ, yakıt tedarikini sürdürmeye yönelik diğer BM kuruluşlarının çabalarını desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Lindmeier, DSÖ'nün temel tıbbi malzemelerin ulaştırılmasına odaklanabileceğine de işaret etti.

Kaynak: AA
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