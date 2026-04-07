BM: Gazze'de bir DSÖ çalışanının öldürülmesi üzerine Refah'tan hasta tahliyeleri askıya alındı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, bir çalışanının Gazze'de öldürülmesi üzerine, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a yapılan hasta tahliye geçişlerinin "askıya alındığını" bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki insani durumla ilgili son durumu anlatan Dujarric, DSÖ Direktörlüğünün, dün bir çalışanının öldürülmesi nedeniyle, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tıbbi hasta tahliyelerinin "bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığına dair" duyurusunu paylaştı.

Stephane Dujarric, söz konusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, DSÖ yetkililerinin, insani yardım çalışanları da dahil, sivillerin korunması gerektiğine ve "barışın aslında en iyi ilaç olduğuna" dair uyarılarını aktardı.

Gazze'deki bir diğer sorun olan mayınlı bölge tehlikesine dikkati çeken Dujarric, bu konuda BM kurumlarının uluslararası sivil toplum kuruluşları ile mayın temizliği için saha çalışmalarını devam ettirdiğini, bu bağlamda 12 bin Gazzeliye "patlayıcı mühimmatların oluşturduğu riskler" hakkında bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Dujarric, "Bununla birlikte gerekli ekipmanların bir kısmının bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle, patlayıcı mühimmat imha faaliyetlerinin tamamını hala tam kapsamlı olarak yürütemiyorlar." dedi.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), sunulan hizmetlerin kapsamını genişletmek ve yardım çalışanları ile diğer sivillerin maruz kaldığı riskleri azaltmak amacıyla "çok daha geniş bir yelpazede temel ihtiyaç malzemesinin" Gazze'ye girişine izin verilmesine dair bilgi notunu paylaştı.