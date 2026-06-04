Dsö: Kongo'da Ebola Salgınıyla Mücadelede İlerleme Kaydediliyor

CENEVRE, 4 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadelenin, sergilenen ortak çabalar ve koordinasyon sayesinde hız kazandığını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Ghebreyesus, dönüşünün ardından Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, tanık olduğu kararlılıktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Zorluklar devam etse de gördüklerim bana umut verdi" dedi.

Tedros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin üç eyaletindeki 24 sağlık bölgesinde 60'ı ölümle sonuçlanan 344 vakanın teyit edildiğini, 1.000'in üzerindeki şüpheli vaka sayısının ise geçen hafta 116'ya düştüğünü açıkladı.

DSÖ'nün ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak açıkladığı risk değerlendirmesinin geçerliliğini koruduğunu söyleyen Tedros, "Çok hızlı başlangıç yapan salgın karşısında hala gerideyiz, ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin liderliğinde arayı kapatıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua