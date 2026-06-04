Haberler

Dsö: Kongo'da Ebola Salgınıyla Mücadelede İlerleme Kaydediliyor

Dsö: Kongo'da Ebola Salgınıyla Mücadelede İlerleme Kaydediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadelede ortak çabalar sayesinde ilerleme kaydedildiğini, vaka sayılarının düştüğünü ancak zorlukların sürdüğünü belirtti.

CENEVRE, 4 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadelenin, sergilenen ortak çabalar ve koordinasyon sayesinde hız kazandığını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Ghebreyesus, dönüşünün ardından Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, tanık olduğu kararlılıktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Zorluklar devam etse de gördüklerim bana umut verdi" dedi.

Tedros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin üç eyaletindeki 24 sağlık bölgesinde 60'ı ölümle sonuçlanan 344 vakanın teyit edildiğini, 1.000'in üzerindeki şüpheli vaka sayısının ise geçen hafta 116'ya düştüğünü açıkladı.

DSÖ'nün ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak açıkladığı risk değerlendirmesinin geçerliliğini koruduğunu söyleyen Tedros, "Çok hızlı başlangıç yapan salgın karşısında hala gerideyiz, ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin liderliğinde arayı kapatıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu