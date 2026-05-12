DSÖ: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 10 bin civarında çocuk hayat değiştirecek nitelikte yaralandı

Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 10 bin çocuğun hayatını değiştirecek nitelikte yaralanmalar yaşadığını açıkladı. Örgüt, bölgedeki yaralıların rehabilitasyon eksikliğine ve malzeme yetersizliğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 10 bin civarında çocuğun hayatlarını değiştirecek nitelikte yaralanmalar yaşadığını bildirdi.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaralanan 172 bin kişiden yaklaşık 43 bininin hayatlarını değiştirecek nitelikte yaralanmalar yaşadığını belirten Weerdt, bunlardan 4'te 1'ine yakınının (10 bin civarı) çocuk olduğunu kaydetti.

Weerdt, Eylül 2025'teki son rapordan bu yana yaklaşık 5 bin ek yaralanmanın kayıtlara geçtiğini anımsatarak, bunların neredeyse yarısının Ekim 2025'te ateşkes ilan edildikten sonra yaşandığını söyledi.

Gazze'deki protez kıtlığı nedeniyle uzuvları kesilen 2 bin 277 kişinin yüzde 25'inden azına kalıcı protez takıldığına işaret eden Weerdt, tekerlekli sandalye veya protez uzuv gibi rehabilitasyon malzemeleriyle ilgili en az 18 sevkiyatın uzun bir süredir Gazze'ye giriş izni beklediğini kaydetti.

Weerdt, "Toplamda 50 binden fazla (İsrail saldırısı) çatışma kaynaklı yaralanma uzun süreli rehabilitasyon gerektiriyor. Bölgede işlevsel bir rehabilitasyon tesisi bulunmuyor." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Özyağcı:

Ben kendi çocuğumun kolunu kaybettiğini hayal bile edemiyorum, 1985'te depremde yakın tanıdıklarımız vardı böyle durumda... Şimdi bu çocuklar daha da zor şartlarda protez bekliyor, yetkililerse mal varlığını düşünüyor, dünya çok kötü oldu artık.

Haber YorumlarıAsudan Tuğçe Aksöz:

Çok üzücü gerçekten ?? Bu kadar küçük yaşta hayatlarının değişmesi... Ne diyeceğim bilmiyorum, içim acıyor ama bölgede neler olacağına dair umut da göremiyorum ?? Dünyanın sesini çıkarmadığı bu kadar felaket de yok sanırım ??

Haber YorumlarıBetül Yazıcı:

ya çocuklara yapılan bu şeyler normaldi sanki, hayvanlara bile böyle muamele yapılmaz valla yazıklar olsun...

