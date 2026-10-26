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DSİ, Tekirdağ Saray Göçerler'de dere ıslahının 1520 metrelik bölümünü tamamladı

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DSİ, Tekirdağ Saray Göçerler'de dere ıslahının 1520 metrelik bölümünü tamamladı
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DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Saray'daki Göçerler Mahallesi'nde yürütülen dere ıslahının 1520 metrelik bölümünü tamamladı. Projede toplam 3140 metre ıslah, 6 menfez ve 1 tersip bendi planlanıyor; yerleşim alanları ve tarım arazileri korunacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünce, Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi'nde yürütülen dere ıslahı çalışmalarının bin 520 metrelik bölümü tamamlandı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Faruk Yücegök, "Tekirdağ Saray Göçerler Mahallesi Yerleşim Alanı ve Tarım Arazileri Sazı Dere" işi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında, farklı kesimlerde toplam 3 bin 140 metre dere ıslahı yapılması, 6 menfez ve 1 tersip bendi inşa edilmesi planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında dere ıslahının bin 520 metrelik kısmının tamamlandı.

İş programı doğrultusunda devam eden projeyle, Göçerler Mahallesi'nde yerleşim alanları ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik dere ıslahı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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