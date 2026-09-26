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DSİ, Samsun Yakakent'te dere yataklarını taşkın riskine karşı temizliyor

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DSİ, Samsun Yakakent'te dere yataklarını taşkın riskine karşı temizliyor
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Samsun'un Yakakent ilçesinde DSİ ekipleri, taşkın riskini azaltmak için dere yataklarında temizlik ve düzenleme çalışması yürütüyor. Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, temizliğin taşkın riskinin azaltılması için önemli olduğunu belirterek DSİ ekiplerine teşekkür etti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere yataklarında temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş makineleriyle dere yataklarında biriken taş, toprak ve bitki örtüsünü temizleyerek suyun akışını engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırıyor.

Çalışmaları inceleyen Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, dere yataklarının temizlenmesinin taşkın riskinin azaltılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Aydoğdu, çalışmaların ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen DSİ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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