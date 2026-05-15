Amasya'da taşkın risklerinin önlenmesi için DSİ ekipleri görev yapıyor

Devlet Su İşleri ekipleri, Amasya'da yoğun yağışlar sonrası olası taşkınları önlemek için Yeşilırmak üzerinde köprü ayaklarındaki atıkları temizliyor ve yol kenarına set inşa ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Amasya'da olası taşkınların önüne geçebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son günlerde Amasya genelinde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde meydana gelebilecek taşkın risklerinin önlenmesi, su akışının güvenli şekilde sağlanması ve vatandaşların can ve mal kaybının engellenmesi amacıyla, DSİ ekipleri sahada aralıksız çalışıyor.

Özellikle kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yoğunlaşan ekipler, iş makineleriyle köprü ayaklarına takılan ve su akışını yavaşlatan ağaç dalları, plastik atıklar ve diğer materyalleri temizliyor.

Bu sayede suyun güvenli bir şekilde akışı sağlanarak olası taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Merkeze bağlı Aksalur ile Kayrak köyleri arasındaki bölgede Yeşilırmak'ın taşarak yolu kullanılamaz hale getirme riskine karşı ekipler yoğun mesai harcayarak yol kenarına setler inşa ediyor.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
