Haberler

DSİ'den yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle 7 baraj için kontrollü su salınımı uyarısı

DSİ'den yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle 7 baraj için kontrollü su salınımı uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Diyarbakır, Siirt ve Mardin'deki 7 barajda kontrollü su salınımı başlatıldı. Vatandaşlar baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.

DEVLET Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürlüğü, bölgede etkili olan yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de 7 barajda kontrollü su salınımı yapıldığını duyurdu. Açıklama baraj ve akarsu yataklarından uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Diyarbakır'daki Karakaya, Çınar ve Devegeçidi barajları ile Mardin'deki Ilısu Barajı, Siirt'teki Alkumru, Çetin ve Şirvan barajlarında kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

VATANDAŞLAR UYARILIDI

Açıklamada, "Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla, kontrollü su salınımı yapılan barajlar Diyarbakır Karakaya Barajı, Çınar Barajı, Diyarbakır Devegeçidi Barajı, Mardin Ilısu Barajı, Siirt Alkumru Barajı, Siirt Çetin Barajı, Siirt Şirvan Barajı. Tahliye sürecinde akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu ve Özel'in heyetleri 14.00'te bir araya gelecek

Beklenen haber geldi! Kılıçdaroğlu ve Özel'in ekipleri görüşecek
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk açıklama: Ankara barlarında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim