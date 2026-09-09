DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'ten baraj inşaatlarında inceleme

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, yapımı süren İnecik barajlarındaki çalışmaları inceledi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök, Barajlar Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Koçbay ve teknik heyet ile Tekirdağ İnecik 1 ve İncecik 2 barajları inşaat alanlarını ziyaret etti.

Çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yücegök, projenin ilerleyişini değerlendirdi.

Yücegök, projelerin tamamlandığında Tekirdağ'a yıllık 12 milyon metreküp içme suyu sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA