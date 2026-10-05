DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Süloğlu Taşkın Koruma Tesisi şantiyesini inceledi

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DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Süloğlu Taşkın Koruma Tesisi şantiyesini ziyaret etti.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök ve teknik heyet, inşaası süren tesisi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

İncelemede, proje kapsamında yürütülen imalatlar ve çalışmaların mevcut durumu değerlendirilerek, çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlemesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapımı süren tesis ile ilçe merkezinin taşkın riskinin azaltılması, olası taşkın zararlarının önlenmesi ve can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA