Kendisini görüntülemek isteyen dronu gören tilkinin tedirgin halleri kamerada

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğa çekimleri yapan video içerik üreticisi Ercan Baş, dron ile tilkiyi görüntüledi.

Doğada sessizce dolaşan bir tilki, havadaki dronu fark edince şaşırdı, etrafına bakındı ve ardından tedirgin bir şekilde uzaklaşmaya başladı. Ercan Baş, "Doğada sık sık drone ile çekimler yapıyorum ama böyle bir karşılaşma ilk kez oldu. Tilkinin verdiği tepki hem sevimli hem de dikkat çekiciydi" dedi.

Baş'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Tilkinin tepkileri, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.