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Rusya'da dron saldırısında hayatını kaybeden Türk denizci memleketinde toprağa verildi

Rusya'da dron saldırısında hayatını kaybeden Türk denizci memleketinde toprağa verildi
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Rusya'nın Taman Limanı çıkışında uluslararası sularda dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı 'Reyhan Sarı' kargo gemisinde yaşamını yitiren 54 yaşındaki Savaş Çakar, memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

RUSYA'nın Taman Limanı çıkışında uluslararası sularda dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı kargo gemisinde yaşamını yitiren gemi personeli Savaş Çakar (54), memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.

Türk bayraklı, 36 bin 150 ton kömür yüklü 'Reyhan Sarı' isimli kargo gemisi, 22 Temmuz'da Rusya'nın Taman Limanı'ndan ayrıldıktan sonra uluslararası sularda dron saldırısına uğradı. Gemide bulunan 22 Türk mürettebattan makine dairesindeki Savaş Çakar, yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralı mürettebat için tıbbi tahliye talebi sonrası Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Helikopter ve botla gerçekleştirilen operasyonla yaralılar tahliye edilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Trabzon Limanı'na demirleyen gemide yapılan incelemelerin akabinde Çakar'ın cenazesine ulaşıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Savaş Çakar'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde getirildi. Çınarlı Mahallesi'ndeki Gülerevler Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çakar'ın ailesi, yakınları ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe katıldı. Çakar'ın cenazesi, Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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