Drift eğlencesine 143 bin TL ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesinde drift atan bir sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası 143 bin TL ceza aldı. Trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullanma ve drift yapma suçlarından ceza kesti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi içerisinde otomobiliyle drift atan ve o anları sanal medyada paylaşan sürücüye 143 bin TL ceza kesildi.

Karasu ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde toplanan gençler otomobil ile drift attı. Otomobille drift atan sürücü o anlarını sanal medya hesabından paylaştı. Gençlerin drift eğlencesini sosyal medya üzerinden fark eden trafik ekipleri bölgeye gitti. Trafik ekibi tarafından otomobil sürücüsüne drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 143 bin TL para cezası kesildi.

Polis ekibi drift atan diğer otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
