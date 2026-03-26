İzmir'de otomobil kaputu üzerindeki kişiyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobil kaputu üzerine oturttuğu kişiyle drift atan 19 yaşındaki sürücü, 140 bin lira idari para cezası alırken, 18 yaşındaki yolcuya da 2 bin 500 lira ceza kesildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobil kaputu üzerine oturttuğu kişiyle drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabında bir sürücünün otomobilinin motor kaputuna oturttuğu kişiyle drift attığı görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Sürücünün Y.A. (19) olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira idari para cezası uyguladı, ehliyetini 60 gün süreyle geri alarak otomobili 60 gün trafikten menetti.

Ekipler, kaput üzerine oturan E.A'ya (18) ise 2 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, Y.A. ve E.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
