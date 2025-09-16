Drenaj Kanalına Düşen İnek, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, drenaj kanalına düşen bir inek, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde drenaj kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Körkuyu Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan drenaj kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşlar, ineği düştüğü kanaldan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce halat bağlanan inek, vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel