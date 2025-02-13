Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar
Discord'a erişim engeli kaldırıldı

Ünlü sosyal medya platformuna erişim engeli kaldırıldı
AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit

Dracula: Bir Dehşet Komedisi Tiyatrolarda Prömiyer Yapıyor

Dracula: Bir Dehşet Komedisi Tiyatrolarda Prömiyer Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortaklığında sahneye konulan 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' oyunu, yarın akşam Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı Kont Dracula karakteriyle, gotik atmosferde aşk ve gizem dolu bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıyor.

Sezonun dikkati çekici yapımlarından biri olmaya aday Dracula: Bir Dehşet Komedisinde, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırıyor.

Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar, Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz ışık tasarımını üstlendi.

Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç ve koreografisi Yıldız Venedik imzası taşıyor.

Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle etkilemeyi hedefleyen oyun, yarın akşam saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
img

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
img

Hastanedeki skandala inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.