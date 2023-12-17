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Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümünün 21. yılında anma töreni düzenlendi

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu, silahlı saldırı sonucu ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Hablemitoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin 21. yılında mezarı başında anıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, "Necip hocayla ilgili benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok, hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Hele ki bugünlerde çok daha derinlerden hissediyoruz" dedi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 21. yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Hablemitoğlu'nun kızı yurt dışında ameliyat olduğu için aile üyeleri bugünkü anmaya katılamadı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu şunları söyledi:

"21. yılında özlemle anıyoruz Necip Hoca'yı. Ben bu olay yaşandığında üniversite öğrencisiydim ve kitaplarını coşkuyla okuyan öğrencilerden bir tanesiydim. Necip Hoca'yla ilgili benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok, hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Hele ki bugünlerde çok daha derinlerden hissediyoruz. Ama halihazırda Cumhuriyet tarihinin en önemli davalarından bir tanesi. Ben kendim de dahil öz eleştiri olarak şunu söyleyebilirim, bu davanın bu kadar sahipsiz bırakılmış olmasını, 20 yıldır neden aydınlatılamadı diye tartıştığımız ne varsa aydınlatma fırsatına nihayet sahip olabilmişken bu kadar karanlığa terk edilmesini kınadığımı ifade etmek istiyorum."

Avukat Ersan Barkın, "Ne olursa olsun, hangi tarafından bakarsanız bakın Türkiye'nin gerçekten siyasal kurumlarının herhangi birimize geleceğe dair yönetme iradesini ortaya koyabilmesi için bu gibi davaları öncelikle hakkıyla değerlendirmesi sahip çıkılması gerekir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Necip Hablemitoğlu Milletvekili İYİ Parti Tekirdağ Haberler

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