Dr. Fazıl Küçük, 41. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 41'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Dr. Küçük'ü anma töreni, mezarının bulunduğu başkent Lefkoşa'daki Anıttepe'de yapıldı.

Törene, Dr. Fazıl Küçük'ün ailesinin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum ve dernek temsilcileri, diğer askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Dr. Küçük için düzenlenen anma törenine KKTC'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ta katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi ve sonrasında da yarıya indirildi.

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lozan Anlaşması sonrasında İngiliz sömürge idaresinin Kıbrıs Türk halkı üzerinde oluşturduğu umutsuzluğun Dr. Fazıl Küçük liderliğinde ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, Küçük'ün Türkiye'de Kıbrıs meselesinde farkındalık oluşturmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kanlı Noel gibi Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar ve yaşanan acıların tamamında Dr. Fazıl Küçük'ün halkının yanında olduğuna dikkati çeken Tatar, "Kıbrıs Türkleri zor günleri Dr. Fazıl Küçük'ün gösterdiği liderlik ile aştı. Halkımız için Dr. Fazıl Küçük'ün liderliği son derece önemliydi." diye konuştu.

Tatar, Dr. Küçük'ün KKTC'nin ilanını gördüğünü hatırlatarak, "Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kendisi, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bir simgesi olarak her zaman tarihimizde haklı yerini koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 41'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir anma programı düzenlendi.