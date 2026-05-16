Kütahya'da Türk Kızılay Derneği'nden DPÜ'ye teşekkür plaketi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, geçen yıl en fazla kan bağışında bulunan kurum olarak Türk Kızılay’dan bronz madalya ve teşekkür plaketi aldı.

Kütahya'da geçtiğimiz yıl en fazla kan bağışında bulunan kurum olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ), Türk Kızılay Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi yönetimi, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret ederek "Yılın en çok kan bağışında bulunan kurum" ünvanı dolayısıyla bronz madalya ve teşekkür plaketi takdim etti.

Rektör Kızıltoprak, yaptığı konuşmada, Türkiye'de en fazla kan bağışlayan üniversite olmayı hedeflediklerini belirterek, Türk Kızılay Derneği'ne çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ise Türk Kızılay Derneği'nin uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, geçen yıl 3 milyon kan bağışı sayısına ulaşıldığını söyledi.

Tozaraydın, bağış sayısındaki artışın bu yıl da devam edeceğine inandıklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı DPÜ yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
