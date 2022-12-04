DP'li Enginyurt, partisinin etkinliğinde İbrahim Tatlıses'i hedef aldı! Kavgada bile söylenmeyecek sözler

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin etkinliği kapsamında çıktığı sahnede ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i hedef aldı. Enginyurt, "İbrahim Tatlıses Oxford vardı da biz mi okumadık diyor. Adam olsan ortaokulu bitirirdin sen. İlkokuldan kaçmışsın, okumamışsın" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahneye çıkmasının yankıları devam ediyor. Muhalefetten de Şanlıurfa'daki açılış törenine ilişkin yorumlar gelmeye devam ediyor.

"İLKOKULDAN KAÇMIŞSIN"

Demokrat Partili Cemal Enginyurt gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında , kısa süre önce İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı diyalogla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Enginyurt Tatlıses'i hedef aldığı açıklamasında, "Adam olsan ortaokulu bitirirdin sen. İlkokuldan kaçmışsın, okumamışsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE YETER"

Mikrofonu alarak hemşerilerine seslenen Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.