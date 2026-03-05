Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Ercan: Başarılarla ailelerin bakış açısı değişti

DOWN Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonası öncesi Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamp yapıyor. Milliler, hazırlıklarını sabah-akşam olmak üzere çift antrenman sürdürürken, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, "Artık ailelerin de bakış açısı çok değişti bize. 'Benim çocuğum da demek yarın bir milli adayı olabilir' diyorlar. Zeka seviyeleri ve algıları da çok yüksek" dedi.

Dünya şampiyonasına katıldıkları 2024'te ikinci, geçen yıl da Avrupa'da ikinci olan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, haziran ayında Macaristan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikinci kamp dönemini sürdüren milliler, günde çift antrenman yaparak disiplinden ödün vermiyor. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı antrenörü Bülent Ercan, "Kampımız çok verimli geçiyor, olanaklarımız çok güzel. Günde çift antrenman olmak üzere sabah ve akşam antrenmanımız oluyor. Ayın 9'unda bitecek. Buradan sonra diğer kamp tarihlerini belirleyip, orada dünya şampiyonası hazırlıklarımız devam edecek. Ortalama 8 ile 10 ülke arasında katılım olacak diye düşünüyoruz dünya şampiyonasında. İçlerinde Amerika, İtalya, Finlandiya, Macaristan gibi ülkeler var" dedi.

'ANTRENMANLAR ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR'

Ercan, "Çok uzun yıllardır bu çocuklarla beraberiz. Artık sistem oluştu, belli parametrelerimiz var. Biz bu doğrultuda bir format oluşturduk. Çalışmalarımız zaten biraz spesifik olarak da çocukların pozisyonuna göre, durumuna göre değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Antrenmanlarımız bu doğrultuda devam ediyor. Her yıl kademe kademe gidiyoruz. Mesela geçen seneki bir performansı olan sporcunun bu yılki pozisyonu, performansı biraz daha farklılaşıyor. Dolayısıyla antrenmanlarımız çok verimli geçiyor" diye konuştu.

'BİZ HEDEFSİZ BİR TAKIM DEĞİLİZ'

Basketbolda dünya ikincisi klasmanında bulunduklarını söyleyen Ercan, "Bu platformda genelde dünya ikincisiyiz. Zaten bu takım; olimpiyat ikincisi, Avrupa ikincisi. Bizim hedefimiz birincilik. Bir türlü bazı cam tavanları kıramadık ama hep böyle ucundan dönüyoruz ama bu şampiyonada biz dünya şampiyonluğunu kovalayacağız. Elimizden gelen bütün imkanları gerek antrenör arkadaşlarım gerek bizler kendimizi seferber ediyoruz. Türkiye hiçbir zaman zaten hedefsiz olamaz, biz hedefsiz bir takım değiliz. Zaten bu olanakların, bu koşulların, bize sağlanan bu imkanların karşılığı vermek, Türk halkına boynumuzun borcu" dedi.

'ÇOK SEVGİ DOLULAR'

Ercan, oyuncuların kamp dönemlerini çok sevdiğini belirterek, "Biz bazen böyle kamplar bitti mi hüzünleniyoruz. Kamp tarihleri başladığı zamanlar birbirimize kavuşacağımız için heyecan yaşıyoruz. Onlar da bize çok alıştı, biz de onlara çok alıştık. Onlar burada rehabilite oluyorlar, biz de aslında onlarla beraber rehabilite oluyoruz. Ben mesela normal bir okulda beden eğitimi öğretmeniyim Balıkesir'de. Ama buraya gelmekten müthiş mutluluk duyuyorum. Bu çocuklara alıştık, 15 yıldır beraberiz. Mizaçları çok farklı, heyecanları çok farklı. Çok sevgi dolular, çok samimiler, çok sıcaklar, çok içtenler. Günden güne gelişim de kaydediyorlar" diye konuştu.

'SİNERJİMİZ ÇOK İYİ'

Ercan, "Sinerjimiz çok iyi. Bir de çocuklar çok ülke gezdi, çok kamp yaptılar. Çok tertipliler, çok düzenliler. Bazen insanlar bunu çok idrak etmeyebilir. Dışarıdan bu çocuklar çok özel görülebilirler ama oturmamız da kalkmamız da sistemli. Bir restorana oturduğumuzda insanlar şaşırıyor, 'Biz böyle bilmiyorduk' diyorlar. Artık ailelerin de bakış açısı çok değişti bize. 'Benim çocuğum da demek yarın bir milli adayı olabilir' diyorlar. Mesela bu çocuklar milli olduğu zaman beden eğitim bölümlerine gidiyor. Zeka seviyeleri ve algıları da çok yüksek. Bu özellikleri olduğu için de bu platformda da yer almaya başladılar. Bir teşvik oldu aileler için" dedi.

'MORAL İYİ, İYİ GİDİYOR'

Milli takım kaptanı Gökhan Kotan, takım olarak idmanlarda çok çalıştıklarını belirterek, "Moral iyi, iyi gidiyor. Kaptan olarak arkadaşlarımı ben çalıştırıyorum. Kaptan olarak devam etmek istiyorum. Kupayı aldığımız zaman bırakmayacağız bu işi çünkü birincilik belgesi alacağız" diye konuştu.

