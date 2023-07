Engelleri kaldıran down sendromlu Mücahit mahalle muhtarlığı için iddialı Belediye başkanı olma hayalini muhtar adaylığıyla başlatan Mücahit Kırdaş; 'Önceliğimiz temiz sokak temiz çevre olacak'

Down sendromlu Mücahit Kırdaş muhtarlığa aday oldu

Engelleri kaldıran down sendromlu Mücahit mahalle muhtarlığı için iddialı

Belediye başkanı olma hayalini muhtar adaylığıyla başlatan Mücahit Kırdaş;

"Önceliğimiz temiz sokak temiz çevre olacak"

Komşu Yusuf Furun;

"Down sendromu olması muhtar olmasına engel değil"

Baba Metin Kırdaş;

"Gençlere özgüven verip tüm engelleri kaldırmak adına böyle bir karar verdik"

ESKİŞEHİR - Küçük yaşlarından itibaren siyasetçi olmak isteyen 25 yaşındaki down sendromlu Mücahit Kırdaş, doğup büyüdüğü Emek Mahallesi'nin muhtarlığına aday oldu.

Eskişehir'de yaşayan Mücahit Kırdaş, çocukluğundan itibaren sıkı sıkıya takip ettiği siyasilere özenerek politikaya atılma hayalleri kuruyordu. Uzun zamandır belediye başkanı olmak istediğini belirten Kırdaş, çevresindeki insanların tavsiyesi üzere siyasete muhtarlıktan başlamaya karar verdi. Gelecek yıl düzenlenecek olan yerel seçimlerde yaşadığı mahallenin muhtarlığına aday olan Kırdaş, şimdiden destekçi toplamaya başladı. Gün içindeki tüm vaktini mahalle sakinlerine ayırarak esnaf ziyaretleri yapan Mücahit Kırdaş, mahallelinin sorunlarını dinleyip, yanında taşıdığı ajandasına da notlar alırken, vatandaşlar şimdiden 'muhtarım' diye sesleniyor. Muhtar seçilirse mahalle halkı için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Kırdaş, "Ben kazanırsam mahalleli kazanacak, ama özellikle gençler kazanacak. Gençlerimizin önünü açmak için aday oldum" dedi.

"Önceliğimiz temiz sokak temiz çevre olacak"

Küçük yaşlardan itibaren siyaseti takip ettiğin ve Eskişehir siyasetinin yakınında olduğunu dile getiren Mücahit Kırdaş, uzun süredir belediye başkanı olmak istediğini söyledi. Çevresindekilerin önerisiyle siyaset yoluna muhtarlıktan başlamaya karar verdiğini belirten Kırdaş, şimdi tek önceliğinin Emek Mahallesi olduğunu dile getirdi. Kendisine inananlara saygılar sunduğunun altını çizen Kırdaş, "Gençlerimizin önünü açmak için aday oldum. Mahallemizi yeşillendireceğiz, her eve beş fidan vereceğiz ve spor alanları açacağız. Bunun yanı sıra gençlerimize kitap okumayı sevdireceğiz, temiz sokak ve temiz çevre de önceliğimiz olacak. Her zaman tüm halkımızın dertlerini dinleyeceğiz" dedi.

"Down sendromu olması muhtar olmasına engel değil"

Mücahit'in babası ile uzun yıllardır arkadaş olduğunu belirten komşuları Yusuf Furun, Mücahit ile çocukluğundan beri ilgilendiğini söyledi. Mücahit'in aldığı her kararda yanında olduğunu dile getiren Furun, "Mücahit, 'Ben belediye başkan adayı olacağım' dedi. Ben de, 'Mücahit, seni önce muhtar adayı yapalım mı?' dedim. 'İyi olur abi, çok isterim' şeklinde konuşunca, Mücahit arkadaşımızla beraber oturduk ve istişare ettik. Down sendromlu olması onun muhtar olmasına engel değil. Nereye gitsek, hangi sokağa, hangi kıraathaneye gitsek, 'Muhtarım, hayırlı olsun' demeye başladılar ve ben de muhtarım muhtarım demeye başladım. Çok ilgi ve dikkat çekti. Türkiye'de bir ilk olacak kısmetse. Down sendromlu birinin muhtar adayı olması halkımızın çok hoşuna gitti. Biz de memnun olduk" şeklinde konuştu.

"Gençlere özgüven verip tüm engelleri kaldırmak adına böyle bir karar verdik"

Oğlunun özgüvenli olmasının ve sosyal hayattan geri kalmamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen baba Metin Kırdaş, oğlunun kararlarına her zaman destek verdiğini dile getirdi. Oğlunun muhtar adayı olması ile ilgili konuşan Kırdaş, şu ifadeleri kullandı;

"Mücahit oldum olası siyasetin içindedir. Zaten siyasete merakı vardı. Gençlerin önünü açmak, onlara özgüven vermek ve tüm engelleri kaldırmak için Mücahit ile istişare ederek böyle bir karara vardık. Kendisi de Emek Mahallesi muhtar adayıdır. Şu anda ilgili çalışmalar yapılıyor. Gençlere okumayı teşvik edeceğini, ağaçlandırmayı teşvik edeceğini, her eve 5 fidan dağıtacağını ve bunlarla alakalı çalışmalar yapacağını söylüyor. İnşallah kendisi de başarılı olur diyorum. "