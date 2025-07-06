Down Sendromlu İmge Gülsün, Öğretmen Olma Hayalini Gerçekleştiriyor

Down Sendromlu İmge Gülsün, Öğretmen Olma Hayalini Gerçekleştiriyor
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olan 25 yaşındaki Down sendromlu İmge Gülsün, özel gereksinimli bireylere resim öğretmeyi amaçlıyor. Sanat ve eğitim alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Gülsün, kendi atölyesini açmayı da planlıyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olan 25 yaşındaki Down sendromlu İmge Gülsün, öğretmenlik yaparak kendisi gibi özel gereksinimli bireylere destek olmayı hedefliyor.

Mersin'de ortaokul yıllarında öğretmenleri tarafından resme yeteneği olduğu fark edilen Gülsün, ailesinin yönlendirmesiyle bir atölyede ders almaya başladı.

Gülsün, okuldan kalan zamanlarında katıldığı atölyedeki çalışmalar sayesinde kendini geliştirdi.

Lise eğitiminin ardından hayalini kurduğu güzel sanatlar fakültesine girebilmek için farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına katılan Gülsün, 4 farklı eğitim kurumundan olumlu dönüş aldı.

Down sendromlu Gülsün, yaşadığı kente yakın olması dolayısıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü tercih etti.

Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayıp diplomasını alan Gülsün, kendisi gibi özel gereksinimli bireylere resim yapmayı öğretmeyi hedefliyor.

"İmge'nin çok güzel bir eğitim aldığına inanıyorum"

Anne Ayşe Gülsün, AA muhabirine, kızının resim alanında çok güzel işler yaptığını söyledi.

Üniversitede öğretim görevlilerinin kızlarıyla yakından ilgilendiğini anlatan Gülsün, İmge'nin 4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamladığını belirtti.

Gülsün, kızlarının hayalleriyle ilgili daha yapacakları çok şey olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha çok uzun yolumuz var ama şu ana kadar İmge'nin çok güzel bir eğitim aldığına inanıyorum. Mersin'de belediye işbirliğiyle bir sanat sokağı açılacak. Bu sanat sokağında özel çocuklarımız oturup resim yapacak. Sanat sokağında seramik, müzik ve dans da olacak. Burası özel çocuklara ait bir sokak olacak. Çocuklar yaptıkları çalışmaların satışını yapacak. İmge akademik eğitim aldığı için orada öğretmen görevi de görecek. Bu proje olmazsa da kendi atölyemizi açıp özel çocuklarımızı yetiştireceğiz."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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