Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde haftada bir gün temsili özel kalem müdürlüğü yapan 21 yaşındaki down sendromlu Fatih Temel, kurumun çalışmalarına katkı sağlıyor.

Özel gereksinimli bireylerin annelerinden oluşan Gönüllü Anneler Topluluğu, çocukların kamu kurumlarında temsili görevler üstlenerek sosyalleşmelerine yönelik çalışma başlattı.

Daha önce restoranda garsonluk yapan Fatih Temel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru'nun isteği üzerine kurumda görevlendirildi.

Temel, haftada bir gün özel kalem müdürlüğü yaptığı kurumda Duru'nun randevularını oluşturuyor, misafirlerini karşılıyor.

Müdürlük personeliyle iyi anlaşan Temel, neşesiyle çalışma ortamına renk katıyor.

"Bana kapılarını açtılar, iyi ki varlar"

Down sendromlu Fatih Temel, AA muhabirine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çalışma arkadaşlarının kendisine sevgi ve ilgiyle yaklaştığını belirten Temel, "Özel kalem müdürü olarak festivaller olduğunda organizasyonları yapıyorum. Müdürün toplantıları için randevularını ayarlıyor ve dosyaları imzalatıyorum. Burada çok mutluyum. Bana şefkatle geliyorlar. Ben de onlara 'Allah razı olsun' diyerek dua ediyorum. Bana kapılarını açtılar, iyi ki varlar."

"Fatih, kurumumuzun gülen yüzü"

İl Müdürü Emre Duru da özel bireylerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Temel'in kurumun günlük işleyişine katkı sağladığını dile getiren Duru, "Fatih, kurumumuzun gülen yüzü. Makama gelen misafirlerimizi o tatlı dili ve sempatik tavırlarıyla karşılıyor. Herkes tarafından çok seviliyor. Rol model kişiliği ve toplumda farkındalık uyandıran duruşuyla hem kurumumuzun hem bizlerin göz bebeği." dedi.

Duru, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel bireylerin kamusal ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda da özel bireylerin yetenekleri, hayalleri ve potansiyellerinin ön plana çıkarılmasını önemsiyoruz. Kültür ve turizmin birleştirici gücünün toplumun tüm kesimleriyle buluşturulması açısından önemli bir örnek, rol model olarak Fatih bizleri temsil ediyor. Fatih'in varlığı bana güç, mutluluk ve huzur veriyor."

Kaynak: AA