Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaza yapan yolcu otobüsünün en son görüntüleri Isparta Otogarı'nda kaydedildi. Otobüs, saat 07.57'de otogara girerek yolcu aldı ve saat 08.27'de çıktığı belirlendi.

SON GÖRÜNTÜ ISPARTA OTOGARI'NDA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaza yapan yolcu otobüsü, en son Isparta'da otogarda kameraya yansıdı. Saat 07.57'de Isparta Otogarı'na giren 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, yolcu aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otogara saat 07.57'de girerek yolcularını alan otobüsün, saat 08.27 sıralarında çıkış yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme