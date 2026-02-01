Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaza yapan yolcu otobüsünün en son görüntüleri Isparta Otogarı'nda kaydedildi. Otobüs, saat 07.57'de otogara girerek yolcu aldı ve saat 08.27'de çıktığı belirlendi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaza yapan yolcu otobüsü, en son Isparta'da otogarda kameraya yansıdı. Saat 07.57'de Isparta Otogarı'na giren 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, yolcu aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otogara saat 07.57'de girerek yolcularını alan otobüsün, saat 08.27 sıralarında çıkış yaptığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel