Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Antalya'da hizmete açılan Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'ne ilişkin video paylaşarak, "Harabeden, bilgi yuvasına... Bir zamanlar karakol olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan ve metruk halde harabeye dönüşen bu bina, artık bir halk kütüphanesi." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından bugün Antalya'da açılışı gerçekleştirilen Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımdaki videoda, kütüphanenin inşaat öncesi ile sonrasındaki durumuna ve açılışa katılan çocukların görüntülerine yer verildi.

Bakan Ersoy, kütüphane için yürütülen çalışmalara ilişkin, "Harabeden, bilgi yuvasına... Bir zamanlar karakol olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan ve metruk halde harabeye dönüşen bu bina artık bir halk kütüphanesi." ifadelerine yer verdi.

Kütüphaneyi, kültürle yeniden hayat bulan bu yapıda hizmete açtıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Kütüphanemiz, 2 okuma salonu, 140 kişilik kapasite, 13 bin kitaplık koleksiyonuyla her yaştan vatandaşımıza açık bir yaşam alanı sunuyor. Antalya genelinde 22 halk kütüphanesi ve 1 gezici kütüphane ile birlikte 2002'den bu yana kütüphane yatırımları için yaklaşık 419 milyon lira ödenek kullandık. Terk edilmiş yapıların kaderini değiştiriyor, geçmişin karanlığından geleceğin aydınlığına kültürle köprü kuruyoruz."