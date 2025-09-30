Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde Anne Adaylarına Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Antalya'daki Döşemealtı Devlet Hastanesinde anne adaylarına özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı Devlet Hastanesi'ne başvuran her anne adayı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından muayene edildikten sonra ebe eşliğinde diş kliniği bünyesinde oluşturulan "Gebe Ağız ve Diş Polikliniği"nde kontrolden geçiriliyor.

Ayrıca hastane bünyesindeki Gebe Okulu müfredatına "Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri" eklendi. Her cuma düzenlenen bu eğitimlerle anne adaylarına ağız ve diş bakımı konusunda bilinç kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Döşemealtı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kamil Gökhan Açar, uygulama sayesinde anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, güvenli ve sağlıklı geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.