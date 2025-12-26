Haberler

Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu; 10 gözaltı

Güncelleme:
Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çöp konteyneri alımı ihalesi üzerinden kamu zararı yol açtıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 milyon 153 bin lira kamu zararı tespit edildi.

ANTALYA'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Çöp konteyneri alımı ihalesi kapsamında kamu zararına yol açtıkları iddia edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamada, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2023 yılında yaptığı 'Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı' ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. 6 Eylül 2023'te açık ihale yöntemiyle yapılan ve 19 milyon 960 bin lira bedelle sonuçlanan ihalenin Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildiği belirtildi. İhale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 2 bin adet 800 litrelik galvanizli çöp konteynerinin, şartnameye uygunluğunun kontrol edilmediği ve buna bağlı olarak kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

7 MİLYON 153 BİN LİRA KAMU ZARARI

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, söz konusu alım nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda, ihale sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
