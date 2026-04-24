Doruk Madencilik İşçilerinin Eylemi Sürüyor.

Haber: Hilal ACAR - Görüntü: Cemal Berk AYTEKİN / Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyince polisin ablukası ve biber gazı müdahalesine maruz kaldı. Müdahalede beş maden işçisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Abdurrahim Demiryürek, yaşananlara ilişkin kamuoyu ve siyasi partilerin milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Madencilerle dayanışma göstermek isteyen bu sorunun çözümüne katkısı olmak isteyen tüm siyasi parti temsilcilerine, vekillerimize çağrımız, bilfiil madencilerle beraber açlık grevinde olup bilfiil yanlarından ayrılmamalarını talep ediyoruz" dedi.

Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek için Kurtuluş Parkı'nın farklı bir noktasından çıkış yapmak istedi. Polis burada da müdahelisini sürdürdü ve işçilere biber gazı sıktı. İşçiler, daha sonra oturma eylemine devam etti. Bu arada bir işçi de bayıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Abdurrahim Demiryürek, polisin Doruk Madencilik işçilerine müdahale ederek engellemesine ilişkin açıklama yaptı. Avukat Demiryürek, beş maden işçisinin hastaneye kaldırıldığını belirterek "Arkadaşlarımız hem bu ablukadan hem biber gazından etkilendi hem de beş gündür açlık grevindelerdi. Bedenleri çok yorgun ama aynı zamanda çok güçlüler" dedi.

Kamuoyuna ve tüm siyasi partilerin milletvekillerine çağrı yapan Demiryürek, "Madenciler ve sendikamız bu saat itibarıyla hiç kimseye tek bir kelime etmeyecek, bir cümle kullanmayacak. Bulundukları, kaldıkları yerden de kalkmayacaklar. Şayet madencilerle dayanışma göstermek isteyen, bu sorunun çözümüne katkısı olsun isteyen tüm siyasi parti temsilcilerine, vekillerimize çağrımız da şu şekildedir. Burada bilfiil madencilerle beraber açlık grevinde olup bilfiil yanlarından ayrılmamalarını talep ediyoruz. Onun dışında tüm dayanışanlar ablukanın dışında kalacaklar. Sendikamızın aldığı karar bu yönde. Bizler kamuoyunun da Türkiye kamuoyunun da yanıltılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"Talebimiz tüm özlük haklarının ödenmesidir"

Demiryürek, Doruk Madencilik işçilerinin hukuka aykırı bir şekilde ücretsiz izne çıkartıldığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece üç aylık alacaklarından ibaret değil bu alacaklar. Üç ay, beş ay, altı ay biz bunların her birini birer birer işçi arkadaşlarla görüşerek tespit ettik. Sadece bunlarla sınırlı değil. TMSF devrinden sonra işçi arkadaşların içerideki çalışmış ve birikmiş yılları var. Kıdem alacakları var. Yani tüm özlük hakları diye bahsettiğimiz alacaklar var. Bu işletme TMSF'den devrediliyorken 800 işçi burada bulunmaktaydı. Burada işçiler kod 4'ten yani SGK'ya 4. koddan çıkışlar bildirildi. Bu işverenin hiçbir haklı neden göstermeksizin işten çıkardığı anlamına gelir. Açılmış davalar kazanılmasına rağmen hiçbir tahsil yapılamadı. Dolayısıyla buradaki sorumluluk sadece üç aylık işçilik alacağından ibaret değildir. İçeride yani devir öncesi Adularya işletmesinden çalışan Adularya'dan Sonra TMSF döneminde altı yıl çalışmış olan, en son Doruk Maden İşletmesinde de devirden sonra üç yıl çalışmış olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu arkadaşların talebi tüm özlük haklarının kendilerine ödenmesidir. Tüm özlük hakları kendilerine ödenmeden buradan ayrılmayacaklarını ilan ediyor arkadaşlarımız. Bizler de sendikamız adına bu açıklamayı yapmak zorundayız."

"Bu saat itibarıyla hiçbir açıklama yapılmayacak, hiçbir görüşme yapılmayacak"

Bu saat itibarıyla hiçbir açıklama yapılmayacak, hiçbir görüşme yapılmayacak. Ama tüm Türkiye kamuoyuna çağrımız şudur. Herkes bulunduğu her yerde, her ilde madencinin sesini yükseltecek Büyük parklarda, büyük meydanlarda madencinin sesini yükseltmesini talep ediyoruz Türkiye kamuoyundan. Tüm milletvekillerine de çağrımız madencinin yanında olmak. Evet, pekala çok değerli bizim için, çok çok onur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ancak artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu sorunun çözümü için de tüm milletvekillerimizi bizlerle aynı abluka altında açlık grevine, madencilerle yan yana oturmaya davet ediyoruz ve bu sorun ta ki çözülene kadar burada olmalarını kendilerinden talep ediyoruz."

"Hukuka uygun bir ücretsiz izin olgusu söz konusu değil"

Avukat Demiryürek, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demiryürek, "Siz şirketle görüştünüz mü? Firma, işçilerin 3 aylık alacakları olduğunu kabul ediyor. Bu üç aylık alacakları madencilere ne zaman ödeyecekler" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben de takip edebildiğim kadarıyla bugün öğleden sonra maaş alacaklara yönelik bir açıklama olduğu söylenmektedir. Gelen duyum bu yönde. Biz işçi arkadaşların tüm özlük alacaklarının ödenmesini talep ediyoruz. Burada oturan yatan arkadaşların her birikmiş alacaklarını talep etmektelerdirler. Yani yalnızca üç aylık bir mesele değil. Bu noktada biz kamuoyunun yanıltılmamasını istiyoruz. Şunu da söyleyeyim, TMSF dönemi sonrası 705 işçi varken şu an işletmenin mevcut sayısı, mevcut çalışan sayısı 250-300 civarında ve sayıda yanılma olabilir ama 180'e yakını yine şu an ücretsiz izin dayatılması kapsamındalar. Hukuka uygun bir ücretsiz izin olgusu da söz konusu değil."

Demiryürek, bir işverenin pandemi koşulları haricinde ya da üç aylık bir sınır haricinde keyfi bir şekilde ücretsiz izin veremeyeceğine dikkati çekerek, "Bu durum İş Kanunu'na aykırıdır. Dolayısıyla ücretsiz izin işçi en fazla tebliğ edilebilir ve yazılı beyanlara alınması gerekir. İş Kanunu bizlere bunu söylüyor ve buradaki ücretsiz izin de hukuka aykırıdır. Geldiğimiz aşamada içeride 30 çalışan ya var ya yok. O da madenin rutin çalışmalarını yapan işçi arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Doruk Madencilik işçileri işten atılanlar da dahil olmak üzere emekliliğe ayrılıp kıdem tazminatına hak kazanmasına rağmen alamayan arkadaşlar da dahil olmak üzere belki 500 belki 600 belki daha fazla işçi arkadaşın mağduriyeti söz konusudur. Türkiye kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir. Biz her zaman doğru bilgiyle hareket ettik. İşçi arkadaşların sendikamızın hesabından birikmiş icra borçlarını gösterdik. Emekliye ayrılmasına rağmen, kıdem tazminatı hesaplanmasına rağmen ödenmeyen işçi arkadaşları gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızın bir kısmının durumu iyi, bir kısmına henüz ulaşamadık"

Polis müdahalesi sırasında biber gazından dolayı rahatsızlanan madencilerin akıbetinin sorulması üzerine Demiryürek, "Hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızın bir kısmının durumu iyi, bir kısmına henüz ulaşamadık. İbn-i Sina ve Hacettepe hastanelerine kaldırıldıklarını söylediler. Bizler de sendikamız adına takip ediyoruz. Yani aileleri korkmasın. Bizler arkadaşlarımız için her şeyi yapacağız. Onların yanlarındayız. İyi olacaklardır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA