Doruk Madencilik İşçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yürümesine Polis Engeli

(ANKARA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'daki eylemlerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen işçiler ile polis arasında arbede yaşandı, işçilerin yürümesine izin verilmedi.

Arbedenin ardından bazı madenciler üstlerini çıkararak oturma eylemine başladı. Beş gündür açlık grevinde olan işçilerden biri fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylem sırasında bir işçinin daha rahatsızlandığı bildirildi.

"Ölmek var, dönmek yok" sloganı atan madenciler, baretlerini yere vurarak polis engeline tepki gösterdi. İşçiler daha sonra oturma eylemine başladı."

Kaynak: ANKA