Doruk Madencilik İşçilerinin Enerji Bakanlığı'na Yürüyüşüne Polis Müdahale Etti... Başaran Aksu: "Bakanlar Kavga Etmek İstiyorsa Buradayız"

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevinin 8'inci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyüşüne polis müdahale etti. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Derdimiz kimseyle kavga etmek değil. Bakanlar kavga etmek istiyorsa burdayız gelsinler. Polisi, madencinin karşısına çıkarmak çaresizliktir, meseleyi saptırmaktır, madencinin hakkını gölgelemektir, burada başka olaylar oluyor demektir. Meselemiz yeterince siyasi" dedi. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı.

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle sekiz gündür açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek üzere Kurtuluş Parkı'nda bir araya geldi. Eyleme, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Muharrem İnce, CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile TKP, SOL Parti, EHP ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, yürüyüş öncesinde desteğe gelenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugüne kadar sekiz gün yol yürüdük, bu zamana kadar her şeyi yaptık. Aramızda çok sayıda açlık grevi sürdüren madenciler var. Eğer Ankara emniyeti 'Bu bir suç' diyorsa biz o suçu seve seve işliyoruz doalyısıyla telaşlanmanıza gerek yok. Biz sizi, madencilerin bu durumuna şahitlik edin diye çağırdık. Sağ olun, burada olun. Gözaltına girer tekrar çıkarız. Madenciler otobüse binene kadar kendi isyanlarını ifade edecekler, durumumuz budur. Hepinize tekrar teşekkür ederiz. Bize şahitlik edin. Bizim size çağrımız olacak vekiller olacak, lütfen bizim eylem çağrımıza uyun. Disiplinliyiz, zorluklarla geldik. Madenciler yürüyecek" dedi."

Polis ekipleri, yürüyüşe izin vermeyerek gruba biber gazı müdahalesinde bulundu.

"Meselemiz yeterince siyasi"

Müdahalenin ardından, polis ve madencilerin karşı karşıya getirildiğini dile getiren Aksu, şöyle devam etti:

"Madenciler bugüne kadar girdikleri bütün kavgaları, barikatları, aşarak hak kazandılar. Onlarca yasa değiştirdik, onlarca madende mücadele kazandık. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil. Bakanlar kavga etmek istiyorsa burdayız gelsinler. Kafes dövüşü de yaparız ama polisi, madencinin karşısına çıkarmak çaresizliktir, meseleyi saptırmaktır, madencinin hakkını gölgelemektir, burada başka olaylar oluyor demektir. Meselemiz yeterince siyasi. Bu toplumdaki adalet, eşitsizlik sorununa, zenginlerin, holdinglerin soygununa, parlementoyu, yargıyı işgal altına almasına itirazdır. Gayet siyasi, büyük bir direniştir Doruk Maden işçilerinin direnişi ama tazminatlarını, özlük haklarını, maaşlarını, ücretsiz izin süresindeki SGK primlerini ve maaşlarını yatırılmasını istiyorlar."

Günlerce anlattık, sekiz gündür açız. Emniyetin 24 saat gözetimi altında aç olduğumuz biliniyor. Doğru düzgün açlık grevi koşullarını yerine getiremedik. Yeterli suyu, şekeri, tuzu, limonu alamadık. Madenciler şu an ölümcül bir risk taşıyorlar açlık grevi nedeniyle. Zaten bedenleri örselenmiş, çalışmayla beraber madencilikte. Muhataplarımıza, bakanlara, ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Biz 180 kilometre nasıl yürüyerek geldiysek bugün de Bakanlık'a yürüyeceğiz. Bakanlık'a heyetimiz çıkacak görüşecek, istişare edeceğiz. Yeni eylem programını Bakanlık'ın önünde açıklayacağız.

"Karşımızda kim kalıyorsa bakanlıkların talimatlarıyla holding patronunu üzmemek için duruyordur"

Neden Bakanlık'a yürüyoruz? Yıldızlar Holding'in 3 bin tane ruhsatı var. 3 bin ruhsatı kim verdi? Hangi bakanlar döneminde verildi? Bunca zamandır Çalışma Bakanlığı bu arkadaşların hukuksuz, ücretsiz izin pratiklerine soyunmasına nasıl göz yumdu? Bunun sorumluları kimdir? TMSF, KİAŞ bu arkadaşların ücretlerinden, haklarından sorumludur, acilen ödemelidir. Biz keyif olsun diye yollarda değiliz. Bu sıkıntıların da muhatapları burada, onlarla konuşacağız, müzakere edeceğiz. Çözüm varsa evlerimize geri döneceğiz. Meserle burada yolumuzun açılmasıdır. Biz halkımızın desteğiyle yolumuzu açtık. Dostlar, halkımız, varlığınız bize çok büyük bir güç veriyor. Dostlarımız sağa çekilirse kim patronun kim bizim yanımızda görmek istiyoruz. Karşımızda kim kalıyorsa bakanlıkların talimatlarıyla holding patronunu üzmemek, onu korumak, işçileri bastırmak için duruyordur. Yolumuz açılsın."

Başaran Aksu ve Gökay Çakır gözaltına alındı

Destek veren vatandaşlar ve basın mensupları, polis müdahalesi sonrasında parktan uzaklaştırıldı. Madenciler, parkın içinde bir süre oturma eylemi yaptı. Yaşanan arbedenin ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA