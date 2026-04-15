Tahliye Edilen Başaran Aksu, Doruk Madencilik İşçilerinin Yürüyüşüne Katıldı

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tahliyesinin ardından, Doruk Madencilik işçilerinin Ankara yürüyüşüne katıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Ne tutuklamalar ne de baskılar ekmek kavgasını durduramaz. Hukuksuzca tutuklanıp dün direnişin ve kamuoyunun baskısıyla tahliye edilen eğitim ve örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu ile Ankara'ya yürümeye devam ediyoruz. Müzakereye açığız. Ama madencilerin gasp edilen hakları verilene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

