Dörtyol Kaymakamı Keklik, TEKNOFEST 2025 Yarışmasına Katılan Öğrencileri Ziyaret Etti

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, TEKNOFEST 2025 kapsamındaki yarışmalara katılan öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı. Öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alan Keklik, gelecekte daha büyük başarılar elde edileceğine inandığını belirtti.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, TEKNOFEST 2025 kapsamındaki yarışmaya katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Keklik, İstanbul Havalimanı'nda 17-21 Eylül'de düzenlenen TEKNOFEST'in Eğitim Teknolojileri Yarışması'na katılan öğrencileri, eğitim gördükleri Dörtyol Ortaokulu'nda ziyaret etti.

Öğrencileri tebrik eden Keklik, "İnşallah önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST'te çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Çocuklarımız, hem akademik hem de değerler eğitimi noktasında önemli kazanımlar elde edecek." dedi.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Kayra Topbaş, insanların yapay zekayı nasıl eğiteceklerini gösteren bir sistem geliştirdiklerini, projenin yarışmada 17'nci olduğunu söyledi.

12 yaşındaki Gökçe Gözükara ise "Sosyometri ve analiz uygulaması" tasarladıklarını belirterek, yarışmada ilk 8'e girdiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
