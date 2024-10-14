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Dörtyol'daki Deprem Faciasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Dörtyol'daki Deprem Faciasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören bir evde, balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlyas Çardak (67) ve oğlu Umut Çardak (37) toprağa verildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 2 katlı evlerindeki kapı, pencere gibi malzemeleri söküp, eşyaları boşaltmaya çalıştıkları sırada çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybeden İlyas (67) ile oğlu Umut Çardak (37), toprağa verildi.

HATAY - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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