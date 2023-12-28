Dörtyol'da Minibüs Garajı İnşaatı Başladı
Dörtyol ilçesinde, Numune Evler Mahallesi'nde yapımına başlanan minibüs garajı, işletmelerin daha iyi koşullarda hizmet vermesini sağlayacak ve ilçe merkezindeki trafiği rahatlatacak.
Dörtyol ilçesinde, minibüs garajı yapımına başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Numune Evler Mahallesi'nde, 4 bin metrekare açık ve 200 metrekare kapalı olarak planlanan garajın yapımına başlandığı belirtildi.
Garajın hizmete girmesiyle işletmelerin daha iyi koşullarda hizmet vereceği ve ilçe merkezindeki trafiğin rahatlayacağı ifade edildi.