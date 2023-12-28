Üye Girişi
Haberler

Dörtyol'da Minibüs Garajı İnşaatı Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Dörtyol ilçesinde, Numune Evler Mahallesi'nde yapımına başlanan minibüs garajı, işletmelerin daha iyi koşullarda hizmet vermesini sağlayacak ve ilçe merkezindeki trafiği rahatlatacak.

Dörtyol ilçesinde, minibüs garajı yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Numune Evler Mahallesi'nde, 4 bin metrekare açık ve 200 metrekare kapalı olarak planlanan garajın yapımına başlandığı belirtildi.

Garajın hizmete girmesiyle işletmelerin daha iyi koşullarda hizmet vereceği ve ilçe merkezindeki trafiğin rahatlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Numune Evler Mahallesi Dörtyol Ulaşım Emlak Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title