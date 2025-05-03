Dörtyol'da 4 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yıkıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkım sürecinde 4 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı kameraya yansıdı, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
4 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 4 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESMA KURAL - Güncel