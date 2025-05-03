Dörtyol'da 4 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yıkıldı

4 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 4 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.