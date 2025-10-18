Haberler

Dördüncü Giresun Güz Festivali Kocaeli'nde Başladı

Güncelleme:
Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Giresun Güz Festivali, yöresel ürünlerin ve kültürel özelliklerin tanıtılması amacıyla Beylikbağı Mahallesi'nde başladı. Programa birçok protokol üyesi ve davetli katıldı.

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu (KOGİDEF) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Giresun Güz Festivali başladı.

Beylikbağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan KOGİDEF Başkanı Mehmet Elmas, festivali Giresun'un yöresel ürünlerini ve kültürel özelliklerini tanıtmak için düzenlediklerini kaydetti.

Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarının ardından davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

Programa Vali İlhami Aktaş, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
