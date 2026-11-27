Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

JİUQUAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş alanında, önümüzdeki günlerde Dünya'ya dönmesi planlanan Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracının tam sistem arama, kurtarma ve geri alma operasyonlarına yönelik son tatbikat gerçekleştirildi.

Dongfeng iniş alanı görevlisi Shi Xundong perşembe günü düzenlenen tatbikatın yörüngedeki üç astronotun güvenli dönüşünü sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Havadan arama kurtarma ve yerde müdahale işlemleri de dahil olmak üzere görevin temel aşamalarının canlandırıldığı tatbikatta, ölçüm ve iletişim cihazları gibi ekipmanların teknik durumu da test edildi.

İniş alanından yapılan açıklamaya göre tatbikat, iniş alanı sisteminin arama, kurtarma ve geri alma operasyonlarına yönelik organizasyon, komuta ve kapsamlı destek kabiliyetlerinin son doğrulamalarını gerçekleştirmeyi de amaçladı.

Gece saatlerinde yürütülecek arama ve müdahale çalışmalarının zorlukları dikkate alınarak, iniş alanındaki operasyon planları gözden geçirildi ve aydınlatma desteğine yönelik önlemler iyileştirildi.

Shenzhou-23 mürettebatından Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying ile Shenzhou-24 görevinde yer alan Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali'nin Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Açıklamada, tüm hazırlıkların tamamlandığı Dongfeng iniş alanının, astronotların uzaydan dönüşü için hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua