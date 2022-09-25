- Dondurma bağımlısı kedi çay ocağının maskotu oldu Sivas'ta bir çay ocağının maskotu haline gelen Barut isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen videolarıyla ilgi odağı oldu Sivas'ta bir çay ocağının maskotu haline gelen Barut isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü...

- Dondurma bağımlısı kedi çay ocağının maskotu oldu

Sivas'ta bir çay ocağının maskotu haline gelen Barut isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen videolarıyla ilgi odağı oldu

SİVAS - Sivas'ta bir çay ocağının maskotu haline gelen Barut isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen videolarıyla ilgi odağı oldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan çay ocağının maskotu haline gelen Barut isimli kedi müşterilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu. Dondurma yalamasıyla dikkat çeken kedi sosyal medyaya paylaşılan videolarıyla ilçenin gündemine oturdu. Videoları izleyen ilçe halkı ve gurbetçileri çay ocağına uğrayarak kediye dondurma ısmarlıyor. Barut'un günde bir külah dondurma yaladığını belirten işletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği Barutu yaklaşık bir yıldır beslediği ve dondurma yalamasıyla müşterilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni oldu

İşletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği kedinin iş yerinde ilgi odağı olduğunu belirterek, "Bu kediyi yavruyken bulup getirdik buraya. Bir senden fazla bir süredir burada bizimle yaşıyor. Buradaki müşterilerin sevgisini kazandı. Müşterilerle birlikte dondurma falan yiyorlar. Günlük en az bir dondurma veriyoruz. Bu kediyi herkes Barut olarak tanıyor, buradaki müşterilerin hepsiyle geziyor. Bu çay evinin bir maskotu oldu. Barutun videolarını sosyal medyada paslaşmıştık. Sosyal medyadan görüp gelen müşterilerde var. Sosyal medyada dondurma yediğini görenler gelip dondurma ısmarlıyorlar. Bu kedi ilgi odağı oldu" dedi.

İş yerinin maskotu

Çay ocağı müşterisi Yunus Yılmaz Barut isimli kedinin çay ocağının maskotu haline geldiğini belirterek, " Barut bu çay ocağının müdavim kedilerinden birisi. Biz bu çay ocağına devamlı geliyoruz, Barut'ta bizim yanımızda geziyor. Bizimle oynamaya çalışıyor, kucağımıza yatıyor, bizimle birlikte dondurmalarımızı yiyor, simit veriyoruz onları yiyor. Çay ocağının neşesi haline gelmiş. Burada insanlara maskotluk yapıyor. Buradaki insanlarda onu ilgi ve sevgiyle besliyorlar. Dondurmayı seçerek yiyor, kakaosunu yemiyor sütlü kısmını yalayarak yiyor. Çocuklar nasıl dondurmayı seviyorsa buda adeta bir çocuk gibi dondurmayı severek bu çay ocağında yiyor" diye konuştu.